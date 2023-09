ROMA (ITALPRESS) – “Non ho alcuna verità. Volevo solo provocare un avvicinamento a essa”. Lo ha detto Giuliano Amato incontrando la stampa estera, in merito a quanto detto nell’intervista a “La Repubblica” sulla strage di Ustica, parlando del possibile abbattimento del DC9 dell’Itavia ad opera di un missile sparato da un jet militare francese. L’ex presidente del Consiglio ha poi sottolineato come non abbia detto a Macron di chiedere scusa. “Non sono mica scemo!” ha aggiunto. “Io ho chiesto a Macron di occuparsi della cosa, e se non risulta fondata finisce lì, ma se risulta fondata deve chiedere scusa”. Amato ha poi ribadito che non ha nessun interesse politico “di creare possibili vantaggi a una parte o possibili svantaggi all’altra”. “Sono una persona di 85 anni che comincia a chiedersi se può fare qualcosa di utile per risolvere qualcosa di incompiuto”. Giuliano Amato ha poi riferito di non aver sentito l’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).