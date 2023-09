Il Consiglio di amministrazione Aefi, il presidente, Maurizio Danese e il segretario generale, Loredana Sarti, ricordano Lorenzo Cagnoni – presidente di Ieg-Italian Exhibition Group e vice-presidente Aefi l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane -, scomparso oggi a Rimini all’età di 84 anni.

Cagnoni – sottolinea Aefi – in quasi 30 anni di attività nel settore fieristico, ha contribuito a scandire in maniera determinante la crescita di un comparto, quello del sistema-fiere, fondamentale per lo sviluppo del made in Italy nel mondo. Da oltre 2 decenni vice-presidente dell’Associazione, fino all’ultimo è stato fonte di ispirazione per i manager del comparto, con un ruolo-guida nell’innovazione e nel business fieristico italiano. Il pensiero va ora prima di tutto anche alla famiglia, alla moglie e alle sue 2 figlie.

******

“È stato un protagonista della vita pubblica di Rimini e dell’Emilia-Romagna, grande artefice del successo della Fiera e del suo sviluppo, figura chiave di una delle locomotive dell’economia locale oltre al turismo, quella del settore congressuale e fieristico. A nome mio personale, della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia di Lorenzo Cagnoni e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia della scomparsa di Lorenzo Cagnoni.

*****

“Con Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg-Italian Exhibition Group e per decenni alla guida della Fiera di Rimini, se ne va un grande protagonista del panorama fieristico regionale e nazionale. Porgo il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale di Bologna alla famiglia e a tutti i suoi collaboratori.”

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore.