Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Firenze, per consentire attività di ispezione cavalcavia. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, nei seguenti orari e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di venerdì 8 alle 1:00 di sabato 9 settembre: in entrata verso Bologna; -dalle 1:00 alle 4:00 di sabato 9 settembre: in entrata verso Firenze. In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: -verso Bologna: Firenzuola Mugello; -verso Firenze: Calenzano.

Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Occhiobello.