Cielo generalmente sereno, salvo locali annuvolamenti sui rilievi romagnoli al mattino. Temperature minime in calo con valori attorno a 20-21 gradi sulla costa e 17-18 gradi nei centri urbani del settore centro-occidentale, di qualche grado inferiori nelle zone rurali. Massime in lieve aumento con valori compresi tra 26/27 gradi della fascia costiera a 29/30 gradi delle pianure emiliane. Venti venti in prevalenza nord-orientali, deboli nell’entroterra e moderati con temporanei rinforzi sulla fascia costiera. Mare mosso.

(Arpae)