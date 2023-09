Torna la seconda edizione del . L’appuntamento è domenica 10 settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 a Pian di Venola, nel giardino di

fronte all’entrata della Consulta del Volontariato Sociale di Marzabotto, in via F. Lolli 12.

Quadri, stampe, acquerelli, fotografie e non solo. I volontari di si sono organizzati per mettere in vendita anche calamite, cornici, spille, vassoi, oggetti in rame, etc. Parte del ricavato sarà devoluto al progetto ... (Mano Tesa – Cartiera – Consulta) per sostenere l’avviamento dei nuovi locali che prenderanno vita all’interno dell’ex cartiera Burgo di Lama di Reno (riqualificazione legata al bando PNRR). Il progetto MA.CA.CO. sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza domenica 8 ottobre nei locali della ex cartiera. E’ qui che nei prossimi mesi sarà allestita l’esposizione di mobili usati che saranno messi in vendita e il cui ricavato sarà redistribuito sul territorio per finanziare progetti in collaborazione con il Comune di Marzabotto e la Consulta del Volontariato Sociale. Grazie a questa iniziativa saranno sostenuti progetti utili per la Comunità e le iniziative delle Associazioni del territorio impegnate sui temi sociali, senza dimenticare gli eventi culturali e legati all’ambiente, oltre alla collaborazione con la biblioteca e la scuola. Nei futuri locali della Cartiera troveranno spazio anche i mobili restaurati dalle artiste di Mano Tesa, per contribuire a un virtuoso mercato ‘di seconda mano’ che ha come parole d’ordine riuso e riciclo, esempio concreto di economia circolare.

La Consulta del Volontariato Sociale del Comune di Marzabotto, insieme a Mano Tesa ODV, oltre a questo tipo di mercatino “straordinario”, organizza quasi tutti i giovedì pomeriggio ed alcune domeniche i mercatini “Usato & Vintage”. Grazie a questi eventi i volontari riescono a devolvere in beneficenza, a diverse realtà, il ricavato della vendita.