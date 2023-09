Domenica 10 settembre in numerose località italiane e in oltre 27 paesi europei, tra cui Reggio Emilia, si svolge la ventiquattresima ‘Giornata europea della Cultura ebraica’, l’appuntamento annuale promosso dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, per scoprirne il patrimonio culturale e le tradizioni. Filo conduttore delle varie iniziative di questa edizione è il tema “La bellezza”.

Il programma delle celebrazioni a Reggio Emilia – promosso dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia e dall’Unione comunità ebraiche italiane in collaborazione con Istoreco e con il patrocinio del Comune di Reggio – si aprirà alle ore 11, nella Sinagoga di via dell’Aquila 3, con la conferenza del rabbino capo della comunità di Modena e Reggio Beniamino Goldstein su “La bellezza: il contributo estetico italiano al mondo ebraico. Dal cedro di Calabria alle Scole di Venezia”: l’iniziativa è a numero limitato, solo su prenotazione. Sarà presente per l’occasione l’assessora alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini.

Dalle 16 alle 17 è inoltre in programma una visita guidata del tempio maggiore a cura di Alessandra Fontanesi di Istoreco. Il tempio resterà aperto per visite libere al mattino, dalle 10 alle 13, e nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18.

Inoltre, dalle ore 18 alle 19, è in programma una visita guidata del Cimitero ebraico (via della Canalina, 1) a cura di Giulia Cocconi di Istoreco.

Tutti gli eventi sono su prenotazione, i posti sono limitati. Per riservare scrivere a sinagoga@istoreco.re.it.