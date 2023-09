Proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano per grandi e piccoli. Domenica 10 settembre in occasione della Settimana Europea dei Parchi, festeggiamo la fondazione del primo parco europeo (Svezia, 1909) con un pomeriggio di sport orienteering, che promuove una fruizione leggera dei parchi. Si tratta di una passeggiata semplice per introdurre i partecipanti alle tecniche dell’orienteering, con successiva gara non competitiva per famiglie all’interno della Riserva. Appuntamento alle ore 16:30 presso Cà Rossa

È possibile prenotarsi attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.