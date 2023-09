La Las Daytona Modena che ha vinto tutto in Europa negli anni novanta è un pezzo di storia della pallavolo non solo italiana, ma mondiale. Vullo-Cuminetti, Van De Goor-Giani, Cantagalli-Bracci, con Sartoretti pronto a entrare è un ritornello che gli amanti del volley scandiscono a memoria, un po’ come i calciofili fanno con l’Italia del Mundial ’82 di Spagna. A costruire quella squadra e ad arricchirla di altri gioielli fu un presidente visionario quanto vulcanico, Giovanni Vandelli. Dal 1993 al 2005 Modena vinse tre scudetti, tre coppe Italia, tre straordinarie coppe dei campioni consecutive oltre a coppa delle coppe, coppa CEV e supercoppa europea.

Della Daytona Modena e di tanto altro si parlerà venerdì 22 settembre alle 20,30 al Castello di Formigine, in piazza Calcagnini 1, durante la quarta rassegna di “Gente di sport”. Ospiti della serata saranno il Presidente Giovanni Vandelli e tre protagonisti sul campo del calibro di Juan Carlos Cuminetti, Luca Cantagalli e Andrea Sartoretti, oggi storico Dg di Modena Volley. L’intervista sarà a cura di Gian Paolo Maini, direttore di Parlandodisport, media partner della rassegna. L’ingresso è libero sino a esaurimento posti.

