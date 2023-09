Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono riusciti a rintracciare e trarre in arresto un 27enne di origine polacca a carico del quale era stata emessa, proprio lo stesso giorno, un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte della Sezione Penale del Tribunale di Reggio Emilia.

L’uomo, già noto alle forze di polizia per numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, era stato già denunciato diverse volte nell’ultimo periodo a causa di furti perpetrati ai danni di vari esercizi commerciali presenti sul territorio di Reggio Emilia.

Sabato pomeriggio gli operatori sono intervenuti in via Clementi a seguito della denuncia da parte del direttore di un centro commerciale che segnalava la presenza di un soggetto che aveva preso delle bottiglie di liquore per poi abbandonarle appena scoperto e darsi alla fuga.

Non appena descritto il soggetto in questione, gli operatori intuivano immediatamente che si trattava del 27enne e si mettevano sulle sue tracce. Dopo qualche minuto l’uomo veniva individuato nei pressi del centro commerciale e tratto in arresto per dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Al termine degli accertamenti di rito l’uomo veniva condotto presso la locale casa circondariale.