Per il quinto anno consecutivo Ennesimo Film Festival torna protagonista al Festivalfilosofia, raddoppiando gli appuntamenti con il festival internazionale di cortometraggi all’interno della 23esima edizione della kermesse filosofica.

Venerdì 15 alle ore 21 in Piazza Garibaldi si terrà l’evento Teatro, la pratica della messa in scena con il critico e docente universitario Franco Perrelli che dialogherà con il direttore artistico di Ennesimo Film Festival Federico Ferrari approfondendo il ruolo del teatro come luogo capace di creare legami e unire una comunità. Dall’importanza svolta dal Teatro nel corso della storia, passando per il suo uso sociale fino ad arrivare alla contemporaneità fra crisi e prospettive di rinascita, il dialogo innescherà un confronto tra filosofia e drammaturgia nel quale si elaborano visioni collettive attraverso la pratica della messinscena. Al termine si terrà la proiezione della docuserie Ieri, Oggi, Carani, prodotta da TILT Associazione Giovanile APS e Comune di Sassuolo con il sostegno di Fondazione di Modena ed Emilia-Romagna Film Commission e la partecipazione di Fondazione Teatro Carani, che in cinque brevi puntate racconta i novant’anni di storia del Teatro Carani luogo iconico della città di Sassuolo in cui intere generazioni si sono incontrate, innamorate, confrontate ed emozionate.

Sabato 16, sempre alle 21 al Crogiolo Marazzi si terrà il contest Non è l’Ennesimo Festivalfilosofia. Sei cortometraggi internazionali, tra cui una première estera e una première italiana, indagheranno come l’uso della parola si riveli fondamentale per indagare il destino umano: che si tratti di un naufragio in mezzo all’Oceano o del rapporto fra padre e figlio, passando per stati di percezione alterata, telemarketing e comportamenti manipolatori, al cinema la parola risulta sempre essenziale alla vita e alla sopravvivenza. Al termine della proiezione la giuria composta dalla filosofa Giorgia Serughetti, dal communication designer Alessio Conti e dalla sceneggiatrice

Maria Teresa Grillo assegneranno la menzione al miglior cortometraggio in concorso.