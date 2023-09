Come era nelle previsioni la giornata di domenica 10 settembre, si è dimostrata intensa e ricca di emozioni. Il rosso delle uniformi di Croce Rossa ha invaso il centro storico di Guastalla in una girandola di spazi in cui chiunque ha potuto avvicinare il nostro Movimento e conoscerne meglio le caratteristiche, le attività, gli ambiti in cui opera ogni giorno e in tutte quelle situazioni di forte emergenza in cui si è attivati, non ultime la grande alluvione in Romagna e il devastante terremoto che ha scosso l’Italia centrale, a partire da Amatrice, nel 2016.

“Per me è un grandissimo onore ricoprire il ruolo di Presidente in questa occasione, perché oltre a coordinare gli eventi in calendario, ho avuto la possibilità di riflettere sulla strada fatta, fare un punto sul presente e guardare avanti. 50 anni, sono il raggiungimento di un traguardo, qui inizia una nuova era che vogliamo sia tra le più comunicative sia nei confronti della cittadinanza, sia di quella di tutti i nostri operatori” così si è espresso emozionato il Presidente Francesco Davolio che un paio di decenni fa era stato anche nominato ‘Ispettore’ del corpo volontario.

Oggi questa figura, ricoperta da Mirko Pagliari, ha cambiato il suo nome in ‘Delegato’ “Sì ho avuto anche questo onore. Ma a quel tempo la Croce Rossa era molto diversa. Ora, in quanto Presidente, cerco di dare il meglio di me per il bene del Comitato stesso e mi reputo fortunato di poter lavorare con persone di elevate qualità umane e professionali.”

Il Comitato può contare ad oggi sull’impegno di circa 250 operatori CRI, tra volontari e dipendenti. 143 sono gli uomini in divisa rossa, 106 le donne, 14 i dipendenti, 8 i civilisti. Un gruppo che a testa bassa si impegna quotidianamente per poter rispondere alle richieste del territorio. 4.908 sono stati gli interventi in emergenza in questo ultimo anno, 7.375 quelli in altri contesti, quelli in ambito sportivo o di Protezione Civile 151.

L’apice della grande festa si è espresso nella cena di gala, nell’affascinante cornice del Palazzo Ducale. Presenti tutte le autorità del territorio, civili e militari, a partire dal Presidente del Comitato Regionale CRI dell’Emilia-Romagna, Antonio Scavuzzo e dai sindaci dei Comuni in cui opera il Comitato di Guastalla, perciò Camilla Verona, prima cittadina guastallese, Renzo Bergamini di Gualtieri ed Elisabetta Sottili sindaca di Luzzara.

“Il Comitato di Croce Rossa di Guastalla è sempre stato un punto di riferimento imprescindibile sia per i cittadini che per le istituzioni – ha commentato Camilla Verona, sindaca di Guastalla – Sappiamo che ancor più nei momenti di difficoltà si può contare su un gruppo di volontari che si mettono a disposizione da “adesso a subito” 24 ore al giorno. Indiscutibilmente una ricchezza unica”.

Presente anche il consigliere regionale, Andrea Costa, Questore dell’Ufficio di Presidenza della Regione Emilia-Romagna che ha portato un saluto rivolto a tutta la platea del Governatore Stefano Bonaccini. Un saluto di vicinanza a tutto il Comitato anche da parte dell’on. Ileana Malavasi, già sindaca di Correggio.

Forte, piena di carattere ed emozionante allo stesso tempo, la performance della Soprano Milena Salardi accompagnata dal M.° violinista Gentjian Lluckaci.