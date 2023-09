A seguito della valutazione congiunta tra Amministrazione comunale di Formigine e i Responsabili dei Servizi ambientali del Gruppo Hera, a un mese dall’avvio della nuova raccolta differenziata per tutte le utenze, il Comune di Formigine ha chiesto alcune migliorie al servizio che saranno apportate sul territorio.

Anzitutto, un passaggio ulteriore di raccolta settimanale della plastica per chi fa ristorazione e l’implementazione del ritiro degli sfalci. Ma anche l’installazione di box dove riporre i sacchi in determinate zone come il centro storico e palazzi con molte abitazioni. Inoltre, sarà installata la prima “casetta informatizzata” che permetta il conferimento senza dover attendere orari di apertura, e si potenzia il numero del personale presso la stazione ecologica Boomerang di Via Copernico a Casinalbo dove i cittadini che non hanno ancora ritirato il kit possono recarsi (lunedì 15.00 – 19.00, da martedì a sabato: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00, domenica 9.00 – 12.00).

L’Amministrazione comunale di Formigine ha inoltre richiesto l’implementazione del servizio relativo allo “spazzino di quartiere” con personale che fornisca supporto informativo ai cittadini e per il servizio di risposta alle segnalazioni. A questo proposito, al fine della risoluzione delle segnalazioni nel minor tempo possibile, si consiglia di utilizzare i canali istituzionali (app Rifiutologo) anziché i social, perché difficilmente monitorabili.

Afferma l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi: “Quello del nuovo sistema di raccolta è un percorso iniziato diversi mesi fa, con più di 50 incontri con i cittadini e i portatori d’interesse, nella consapevolezza che ogni progetto non possa essere calato dall’alto ma debba tener conto delle specificità di ogni comunità. Un importante traguardo di semplificazione raggiunto, è stato il ritiro nelle medesime giornate per tutte le zone residenziali, elemento che contribuisce a impattare di meno l’esposizione sul territorio. Rispetto ai controlli, nella prima fase d’avvio sono stati efficaci per disincentivare gli abbandoni, soprattutto da parte dei residenti nei comuni limitrofi: 135 le sanzioni accertate. In questa prima fase, il Comune di Formigine ha deciso di tenere un rapporto diretto con coloro i quali non avevano ancora ritirato il kit per la raccolta, prolungando l’apertura della Casa Smeraldo fino al 2 settembre proprio davanti agli uffici comunali. Sappiamo che il nuovo sistema sta già alzando i parametri di differenziazione del rifiuto: portare a termine questo obiettivo lo dobbiamo al Pianeta e ai nostri figli”.