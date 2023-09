Sono iniziati in questi giorni lavori di riqualificazione e ampliamento, per un importo di 110.000 euro, al canile e gattile intercomunale di Novellara, struttura destinata al ricovero di cani e gatti randagi o abbandonati sul territorio dei ben 14 comuni convenzionati: Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, oltre ovviamente a Novellara.

“In particolare, verranno aumentati da 10 a 18 i box destinati al reparto di isolamento sanitario per malattie infettive, profilassi antirabbica e per gli animali di nuova introduzione – spiega Alberto Razzini, assessore all’Ambiente e ai servizi ai cittadini – A quelli già esistenti, che saranno sottoposti a manutenzione straordinaria, verranno infatti aggiunti altri 8 box singoli per cani da quasi 10 metri quadrati, realizzati con materiali completamente lavabili e facilmente disinfettabili”. Ogni nuovo box sarà dotato di una zona notte chiusa, una zona giorno completamente coperta per riparare gli animali dal sole e dalle intemperie, rubinetto per l’erogazione di acqua potabile, illuminazione e presa per il collegamento di una lampada scaldante.

Nell’occasione, verrà anche rifatta una parte delle recinzioni esterne dei box più vecchi all’ex Porcilaia installando una nuova rete metallica plastificata ad alta resistenza, completa di dispositivo antifuga.

Nel complesso i lavori – eseguiti tenendo conto delle indicazioni delle strutture sanitarie competenti – ammontano a circa 110.000 euro: 41.688 stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, 26.000 ripartiti fra i Comuni proprietari e 42.000 frutto della disposizione testamentaria di una generosa benefattrice amante di cani e gatti.