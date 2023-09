Dopo la delicata e vinta sfida d’ieri sera (martedì 12 settembre) a San Siro per la Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti, il prossimo fine settimana si tornerà in campo per il campionato di serie A. Il Sassuolo è atteso per il quarto turno di stagione al Benito Stirpe, lo stadio del Frosinone, domenica alle ore 15:00.

I neroverdi incontrano la squadra di Eusebio Di Francesco che si è meritata non poche attenzioni per il suo inizio di campionato che attualmente la vede davanti al Sassuolo per un punto in più. Un Di Francesco che si ritroverà di fronte quel Domenico Berardi che ha di fatto lanciato e più di una volta cercato di portarsi dietro.

Gli allenatori non sopportano i ragionamenti oltre la sfida imminente che stanno preparando e questo oltre che giusto è comprensibile, certo è che il calendario per niente benevolo per la prima parte della stagione neroverde, dopo Atalanta e Napoli fa segnare un’altra data “proibitiva” alle porte, la Juventus al Mapei tra dieci giorni. Superfluo aggiungere quanto importante sia fare punti nella prossima trasferta nel Frusinate dunque.

Da oggi alle 15:00 sarà aperta la prevendita per la sfida casalinga contro la Juve, ricordando che l’acquisto di biglietti in Tribuna Sud sarà esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card.

Claudio Corrado