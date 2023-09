Sta per partire l’IncrediBOL! tour 2023: da domani 14 settembre, una serie di appuntamenti in diverse città dell’Emilia-Romagna per presentare la dodicesima edizione del bando IncrediBOL!, dedicato allo sviluppo di progetti d’impresa di giovani realtà creative e culturali di tutto il territorio regionale, e a cui è possibile partecipare fino al 10 ottobre.

Tra il 14 e il 27 settembre Bologna, Faenza, Piacenza e Ferrara saranno tappe degli eventi in presenza e dal vivo, realizzate in collaborazione con enti e realtà culturali dei rispettivi territori. Per il 19 settembre è inoltre previsto un webinar con alcuni partner del progetto, per approfondire la compilazione degli allegati e dei prospetti economici previsionali.

Durante gli incontri verranno illustrate le principali novità dell’edizione 2023, analizzando l’avviso pubblico in tutti i suoi aspetti: dai benefici offerti ai vincitori ai requisiti necessari per partecipare, passando per le modalità di presentazione della domanda e i criteri di valutazione.

Il tour sarà anche l’occasione per promuovere il bando Bologna Game Farm, per lo sviluppo del settore dei videogame, con scadenza il 28 settembre.

IncrediBOL! 2023 mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a un massimo di 15 mila euro ciascuno, servizi di accompagnamento e consulenza e la possibilità di partecipare a ulteriori bandi per l’assegnazione di spazi in comodato d’uso nel territorio del Comune di Bologna. Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi nel settore artistico, culturale e creativo di tutto il territorio regionale, con un’età media inferiore ai 40 anni.

Nato nel 2010, il bando IncrediBOL! è stato tra i primi in Italia ad approcciarsi al settore culturale e creativo nell’ottica del rinnovamento delle competenze, del ricambio generazionale e della sostenibilità economica e sociale dei progetti artistici e culturali.

IncrediBOL! e Bologna Game Farm fanno parte dell‘accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie culturali e creative dell’Emilia- Romagna. Sono coordinati dal Comune di Bologna con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso i Fondi Europei di Sviluppo Regionale.

Il bando IncrediBOL! è disponibile su comune.bologna.it, culturabologna.it e incredibol.net.

Le tappe e le date in calendario

Bologna

14 settembre ore 17 – Palazzo D’Accursio – Sala Anziani, Piazza Maggiore 6

in collaborazione con Città metropolitana di Bologna.

Presentazione dei bandi IncrediBOL!, Bologna Game Farm e del Premio Antonio Barresi.

Introduzione di Rosa Grimaldi (Città metropolitana e Comune di Bologna, delegata del Sindaco per le Industrie culturali e creative) e Lucia De Siervo (Regione Emilia-Romagna, dirigente Area economia della cultura e politiche giovanili).

A seguire: “Il sostegno alle realtà creative e sostenibili” – presentazione dei bandi con Giorgia Boldrini (Comune di Bologna, direttrice del settore Cultura e creatività) e Giovanna Trombetti (Città metropolitana di Bologna, Direttrice dell’Area Sviluppo Economico e Sociale);

“Come essere creativi e sostenibili e candidarsi al meglio” – Talk con due imprese vincitrici di IncrediBOL! e del Premio Barresi: Double Trouble Bologna e Sette e mezzo Studio.

Faenza

18 settembre ore 18 – Faventia Sales – Complesso ex-Salesiani, via San Giovanni Bosco 1

in collaborazione con Unione della Romagna Faentina

Presentazione del bando IncrediBOL!

Online

19 settembre ore 12.30 – online – questo il link: https://meet.google.com/crk-wiro-puc

Presentazione del bando IncrediBOL!

A seguire

“Il corretto approccio alla compilazione del prospetto economico” – Approfondimento in collaborazione con Studio Capizzi e Studio CS

Piacenza

20 settembre ore 17.30 – Urban Hub Piacenza, via Alberoni 2

in collaborazione con il Comune di Piacenza

Presentazione dei bandi IncrediBOL! e Bologna Game Farm

Ferrara

27 settembre ore 18 – Sala Wunderkammer, via Darsena 57

in collaborazione con Consorzio Wunderkammer

Presentazione del bando IncrediBOL!