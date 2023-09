La tutela degli animali è una causa che sta a cuore a molti di noi. Se sei appassionato degli animali e desideri fare la differenza nel loro benessere, abbiamo una straordinaria opportunità per te. Legambiente Reggio Emilia è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione per diventare Guardia Zoofila Volontaria, un percorso formativo completo che ti permetterà di contribuire attivamente alla protezione e al benessere degli animali da affezione.

Il corso che partirà il 9 novembre, avrà una durata di 3 mesi. Le lezioni si terranno online, a esclusione dei test intermedi e finale che si svolgeranno in presenza presso la sede di via Mazzacurati n. 11 a Reggio Emilia.

Il corso nasce dalla necessità di intensificare i controlli sul territorio della nostra Provincia, per migliorare il benessere e la tutela degli animali.

«Le guardie zoofile volontarie Legambiente rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria», spiega Fedeli Erika, coordinatrice delle guardie zoofile Legambiente. «Le loro mansioni comprendono la funzione di informazione, prevenzione e repressione degli illeciti contro il maltrattamento degli animali di affezione, attraverso l’applicazione della normativa vigente. Il nostro obiettivo è educare e addestrare individui appassionati affinché possano svolgere un ruolo chiave nella protezione degli animali».

A tutti coloro che supereranno positivamente la valutazione finale, consentirà a Legambiente Reggio Emilia di richiedere alla Prefettura di Reggio Emilia successivo decreto di nomina di Guardia Zoofila Volontaria ai sensi della Legge 189/2004.Il corso di formazione è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione e che non abbiano avuto condanne penali o carichi pendenti.

Unisciti a noi e fai la differenza nella vita degli animali! Rimaniamo a disposizione per eventuali domande relative al corso. Per maggiori informazioni e per iscriverti, visita il nostro sito web all’indirizzo www.legambientereggioemilia.it o contattaci via e-mail all’indirizzo guardiezoofile@legambientreggioemilia.it o al numero 3454344423 (Erika) per assistenza personalizzata.