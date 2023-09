Inaugura ufficialmente sabato 16 settembre, alle 10.30, la nuova farmacia comunale di Scandiano, nella frazione di Pratissolo. Parteciperanno al taglio del nastro il sindaco Matteo Nasciuti e il presidente di FCR, partner dell’amministrazione comunale, Andrea Capelli, oltre a tanti amici e amministratori territoriali.

Collocato all’interno di un Direzionale in via delle Scuole 23/D, lo spazio scelto si colloca in un contesto ideale, vicino ad altri esercizi commerciali e in prossimità di un parcheggio piuttosto ampio. La farmacia opera già, con ottimi risultati, dal 1° agosto scorso, ma inaugura sabato per poter condividere con la cittadinanza un momento conviviale e di reciproca conoscenza.

“Una delle cose che amiamo di più ricordare – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – è che qui c’era una sala scommesse, noi abbiamo ottenuto l’affitto dell’immobile e oggi abbiamo deciso di insediare proprio qui la nuova farmacia. Un cambiamento sostanziale, simbolico ma anche fattivo, che di sicuro rappresenta un fattore di crescita nella qualità dei servizi offerti dal territorio”.

“È un fatto importante e non scontato che un Comune importante come quello di Scandiano scelga di dare vita ad una nuova farmacia – ha commentato il presidente FCR Andrea Capelli – e scelga di esercitare la prelazione per garantirne la gestione pubblica. Con la terza farmacia comunale, che apre in questi giorni, il Comune di Scandiano sceglie di costituire una piccola rete di farmacie, con tutti i benefici che essa comporta”.

L’apertura di una nuova farmacia comunale è una scelta motivata da ragioni normative e di analisi del contesto, figlia di un confronto con lo storico partner per la fornitura di farmaci e non solo, vale a dire FCR.

L’apertura di nuove farmacie è infatti definita da un quadro normativo preciso e caratterizzato dalla necessità di offrire sempre maggiore accessibilità al servizio e dall’equa distribuzione degli esercizi sul territorio. Fino ai giorni scorsi il Comune di Scandiano aveva a disposizione due farmacie comunali, gestite direttamente attraverso personale proprio, una a Scandiano e una nella frazione di Ventoso, oltre a 5 farmacie private.

La giunta nei mesi scorsi ha deliberato la revisione biennale della pianta organica delle farmacie, costituita da 8 farmacie previste nel territorio del Comune di Scandiano, delle quali appunto l’ottava di nuova istituzione. A seguito della stessa delibera il Comune ha esercitato il diritto di prelazione secondo il criterio dell’alternanza tra sedi pubbliche e private, in quanto le ultime assegnazioni sono state effettuate tramite procedura concorsuale a farmacisti privati, e determinando così la titolarità della sede farmaceutica (n. 8) di nuova istituzione in capo al Comune stesso nella frazione di Pratissolo. Successivamente, il Comune, non avendo nessun immobile idoneo e in disponibilità in quella zona, ha deciso di avviare una ricerca per reperire un immobile in locazione, iter che ha portato alla scelta dell’attuale immobile.

Tra le novità proposte dalla nuova farmacia scandianese, anche una linea dedicata alla Pet Pharmacy, con prodotti e alimenti per il benessere degli animali. L’inaugurazione ufficiale con una giornata insieme alla cittadinanza si terrà in settembre.

La farmacia comunale di Pratissolo è aperta dal 1 agosto con i seguenti orari

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 20