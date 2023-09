Era seduto su una panchina in un parco di un comune della bassa reggiana, quando è stato notato dai carabinieri che, nello svolgimento di un servizio di controllo sul territorio, lo hanno visto occultare qualcosa tra le gambe e la panchina dove sedeva. I militari insospettitisi si sono avvicinati al giovane, rinvenendo più di 80 gr. di hashish e un bilancino di precisione. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i militari dell’aliquota radiomobile di Guastalla hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna una giovane 17enne residente in un comune della bassa reggiana.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti l’altro pomeriggio quando intorno alle ore 15:30, durante un servizio di controllo sul territorio, i carabinieri notavano un giovane seduto sulla panchina di un parco. Avvicinatisi per un controllo, si accorgevano che il giovane mostrava sin da subito un immotivato stato di agitazione e tremore. Alla richiesta dei militari di mostrare ciò che avesse occultato, il ragazzo si alzava e lasciava in vista sulla panchina un bilancino di precisione. Durante il proseguo dei controlli il giovane, 17enne, veniva trovato in possesso di oltre 80 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish che nascondeva nella parte interna dei pantaloncini. Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito veniva denunciato in stato di libertà all’A.G. minorile del capoluogo felsineo. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del bilancino la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.