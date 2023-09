In preparazione all’avvio del nuovo anno scolastico 2023/24, diverse scuole di Castelfranco Emilia sono state al centro di importanti interventi che hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza e il decoro degli ambienti.

A partire dalla scuola dell’infanzia “Mezzaluna”, dove sono state realizzate opere per la sistemazione dei bagni di tutte le sezioni, il tinteggio completo degli interni della scuola, la pulizia completa delle coperture, la sistemazione di parti elettriche, interventi su veneziane e tende e il fissaggio di tutto il mobilio a seguito del trasloco. Sono state fatte anche opere murarie migliorative per l’ottimizzazione delle sezioni.

Tanti i lavori portati a termine anche alla scuola d’infanzia “Walt Disney”: dalla rasatura degli intonaci a tinteggiature localizzate e interventi murari, dagli interventi su veneziane e tende alla levigatura della pavimentazione in lineolum con trattamento antiscivolo di tutta la pavimentazione trattata, fino alla rimozione di alberi e rami, alla sistemazione delle perdite su contatore acqua e gas, per finire con il fissaggio di tutto il mobilio a seguito di acquisto nuovo arredo.

Alle “Collodi” si è provveduto alla rasatura di intonaci e a tinteggiature localizzate ed interventi murari.

Alle Collodi e alla Walt Disney si prevede inoltre la revisione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento mentre in tutte tre le scuole si procederà con la manutenzione della copertura a seguito dei danni subiti con la grandinata del 3 luglio scorso.

Al Nido Arcobaleno di Via Picasso sono state infine portate a termine tinteggiature localizzate, oltre a interventi elettrici, interventi su infissi e il trasloco completo.

“Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a portare a termine un grande lavoro di riqualificazione degli spazi, che ci permetterà di offrire spazi più accoglienti, che consentiranno, in ottica futura, di ampliare la nostra offerta di accoglienza. Partendo da un bisogno iniziale siamo stati in grado in sostanza di creare nuove opportunità” – ha commentato l’Assessora ala Scuola e Politiche Educative Rita Barbieri.