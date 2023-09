Nella serata di ieri, martedì 12 settembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia interveniva in via Due Canali a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla Sala Operativa da parte di alcuni residenti della zona che rappresentavano la presenza di due soggetti intenti a litigare per strada.

Giunti tempestivamente sul posto gli agenti notavano uno dei due in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. L’uomo, un 38enne di origine straniera, si presentava con il volto e le mani insanguinate a causa di alcune ferite al naso e al mignolo destro.

Da una prima ricostruzione dei fatti, si appurava che il 38enne aveva avuto un forte diverbio in strada con un altro soggetto che non era più presente al momento dell’arrivo degli operatori. A seguito del diverbio l’uomo andava in escandescenza e sfogava la propria ira danneggiando alcune autovetture in sosta nella via. Di lì a poco, inoltre, si precipitava in strada uno dei proprietari delle auto danneggiate e l’uomo, impugnando una bottiglia di vetro infranta, iniziava a minacciarlo facendolo allontanare spaventato.

Sul posto gli operatori riuscivano inizialmente a calmare l’uomo e richiedevano l’intervento del 118 per assicurargli le cure mediche. All’arrivo dei sanitari il soggetto andava nuovamente in escandescenza e improvvisamente aggrediva fisicamente uno degli agenti intervenuti con due pugni al viso che gli procuravano ferite ritenute guaribili in tre giorni.

A quel punto, non con poca difficoltà, gli operatori tempestivamente riuscivano a fermare l’uomo e a neutralizzarlo.

Al termine degli accertamenti di rito, il 38enne veniva tratto in arresto per il reato di lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato e minaccia aggravata. L’uomo, dunque, veniva immediatamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.