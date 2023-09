Domenica 17 settembre alle ore 9.30 è in programma un nuovo appuntamento con “Il giardino di tutti”, il ciclo proposto dai Musei Civici di Reggio Emilia per approfondire alcuni dei temi sollecitati dalla mostra “Un piede nell’Eden” (in corso a Palazzo dei Musei fino al 25.02.2024).”Il giardino di tutti” è un progetto è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, L.R. 7/2000, Passeggiate patrimoniali – Natura e Cultura nell’abito del bando “Vivi il Verde”.

Partendo da Palazzo dei Musei in centro storico si raggiungerà in bicicletta e visiterà i giardini di Villa Levi, Villa Gastinelli e Villa Lodesani-Falcetti, alcune tra le più caratteristiche dimore storiche della campagna reggiana. Il botanico Ugo Pellini condurrà il pubblico presente in un viaggio tra natura e architettura lungo la “Via delle Ville” (sentiero CAI 646D) in un’area naturalistica a forte vocazione paesaggistica.

L’iniziativa gratuita e senza prenotazione è realizzata in collaborazione con TuttinBici. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con la propria bicicletta. In caso di maltempo l’iniziativa è annullata. Informazioni: www.musei.re.it

Chi desidera può raggiungere le ville anche in autonomia con mezzi propri. Gli orari sono i seguenti: ore 9.30: partenza in bicicletta da Palazzo dei Musei;

ore 10.30: arrivo a Villa Lodesani-Falcetti (Rivalta); ore 11.10: arrivo a Villa Levi (Coviolo); ore 11.50: arrivo a Villa Gastinelli (Coviolo). Gli orari indicati tuttavia potrebbero subire variazioni a seconda dei tempi di percorrenza.