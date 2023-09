La carta può diventare la nuova plastica? Una domanda ovviamente provocatoria, ma che sarà uno dei tanti spunti di riflessione di cui si discuterà durante una serata organizzata da Lapam Confartigianato per analizzare l’impatto della carta sul pianeta. L’appuntamento è per martedì 19 settembre, a partire dalle ore 18.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato a Modena, in Via Emilia Ovest 775.

Ospite dell’iniziativa sarà Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. Un evento promosso dall’associazione per venire incontro alle esigenze delle imprese operanti nel settore, dal tipografo allo stampatore, dallo scatolificio alla cartotecnica passando per packaging, parlando nel dettaglio dei dati del rapporto raccolta e riciclo in Italia e della sofisticazione della domanda del consumatore che comporta la sostituzione della plastica con la carta.

Inoltre si farà un focus sulla gestione di questi contenitori che non possono essere totalmente riciclabili. Infine si toccherà il tema del regolamento europeo e dell’analisi delle aree critiche legate al monouso.

L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.