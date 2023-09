Dal 15 settembre prende avvio un progetto sperimentale, messo a punto dall’Unione Terre di Castelli in collaborazione con Ausl – Distretto di Vignola, per l’erogazione di contributi per l’iscrizione e la frequenza, da parte di minori in condizione di disabilità, a corsi di attività in acqua presso il Centro nuoto Intercomunale di Vignola. Il progetto prevede la possibilità per i nuclei famigliari in cui siano presenti minori disabili (4 -17 anni), di poter presentare richieste di contributo per la frequenza, da parte degli stessi minori, a corsi di gruppo o di tipo individuale.

“Lo sport è non solo pratica salutare, ma è ormai diventato un vero e proprio strumento di inclusione sociale – conferma l’assessore dell’Unione Terre di Castelli con delega al Welfare Iacopo Lagazzi – Abbiamo quindi deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi mettendo a punto, nonostante le risorse sempre più limitate degli Enti locali, un progetto che prevede un supporto economico sia per la frequenza ai corsi di gruppo che per lezioni individuali. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato a questo progetto in modo che potesse partire in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico e delle attività sportive autunnali”.

Possono partecipare al bando i nuclei familiari residenti in uno dei comuni del Distretto di Vignola (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca). Le spese per l’acquisito di abbonamenti per l’anno sportivo 2023-2024 per la pratica sportiva in acqua dovranno essere sostenute nel periodo 15 settembre – 15 novembre 2023. Nello specifico, si prevedono due tipologie di intervento: un abbonamento mono-settimanale o abbonamenti bisettimanali per la frequenza a corsi di gruppo (importo massimo del contributo pari al 20% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di 25 euro per minore), oppure un abbonamento da 10 lezioni per la frequenza a corsi di tipo individuale (importo massimo erogabile pari a 18 euro a singola lezione e comunque non superiore complessivamente a 180 euro a minore).

Le domande si raccolgono on line a partire dal 15 settembre 2023, al link https://unioneterredicastelli-mo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TDC_UDP_Contributo_DUP e dovranno essere presentate, a pena di esclusione entro e non oltre il 15/11/2023.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail welfare@terredicastelli.mo.it oppure tel. 059777771 – 059777709.