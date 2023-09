Il nuovo Centro sportivo di Pieve di Cento, nel bolognese, da oggi porta il nome del grande pugile pievese Francesco Cavicchi, atleta dal fisico poderoso e campione europeo dei pesi massimi nel 1955, titolo vinto in uno storico incontro a Bologna, davanti a 60 mila spettatori.

Questa mattina, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e del sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, è stata inaugurata la statua in bronzo a lui dedicata, realizzata grazie al contributo della famiglia, dei cittadini e di aziende di Pieve.

Nell’occasione sono stati inaugurati anche il nuovo Skate Park, per gli appassionati della tavola a quattro ruote, e la nuova sala polivalente, realizzati grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto dello Skate Park, disegnato insieme agli skaters, con un’area di accoglienza e parcheggi, è stato realizzato nell’ambito del completamento delle opere per la realizzazione della palestra scolastica, ricostruita grazie a fondi della gestione commissariale della ricostruzione post sisma programmati dalla Regione, per oltre 264mila euro.

La nuova sala polivalente, una tensostruttura che per sei anni dopo il sisma è stata la Chiesa provvisoria di Pieve di Cento e che ora il Comune ha acquisito dalla Parrocchia, sarà a servizio della palestra e del centro sportivo.

Grazie al finanziamento di 153.300 euro della Protezione civile regionale avrà a disposizione una serie di servizi (cucina e impianti) che consentiranno di rendere la sala polivalente anche un centro e area di accoglienza popolazione in caso di emergenza. Il costo complessivo del progetto è di 230 mila euro, i lavori sono ancora in corso ma in stadio molto avanzato.

“Passare dalla tragedia a un’opportunità, ricostruendo meglio di prima, intervenendo per migliorare la vivibilità dei nostri centri urbani oltre che per farli ripartire, è stato uno degli obiettivi principali della rinascita dopo il sisma del 2012- ha detto il presidente Bonaccini-. Questo è visibile anche qui a Pieve di Cento, dove le risorse per la ricostruzione hanno portato a strutture nuove al servizio della comunità, in particolare dei giovani, il presente e il futuro dei nostri territori”.

“Siamo un Comune che si è rialzato dal sisma e ora è più bello di prima, ma non ci fermiamo: abbiamo idee e progetti da realizzare e sappiamo unire le forze di tutta la comunità per realizzarli- ha affermato il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari-. Questo progetto lega la nostra storia e quella di un grande campione sportivo nostro concittadino, e grazie all’aiuto della Regione stiamo costruendo per la nostra gente e in particolare per i nostri giovani un luogo dove crescere, sentirsi accolti e sicuri, in cui riconoscersi sempre di più parte di una comunità”.