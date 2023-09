Ha destato grande preoccupazione un incendio in via delle Rose, in pieno centro a Modena, questa sera poco dopo le 19. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che già uscivano dalle finestre dell’abitazione. Il rapido intervento ha evitato il propagarsi dell’incendio ad altri appartamenti.

Il bilocale risulta non fruibile e non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma forti dubbi ricadrebbero su una batteria di uno scooter elettrico in fase di ricarica.