Ha riaperto la Strada Provinciale 59 tra Monzuno e Vado, via di collegamento tra il crinale e la Valle del Setta, chiusa al km. 2+000 all’inizio di maggio a causa di una frana. La riapertura è avvenuta in concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico, termine indicato dalla Città Metropolitana e concordato con l’azienda che ha eseguito i lavori. Un momento atteso non solo dai residenti di Monzuno ma anche dai pendolari di Loiano e Monghidoro che potranno raggiungere il casello di Sasso Marconi, essendo ancora impossibilitati a percorrere la Fondovalle Savena.

Il Sindaco di Monzuno Bruno Pasquini dichiara: “In pochi mesi è stato fatto un lavoro egregio. Il mio ringraziamento va alla Città Metropolitana, alla Regione Emilia-Romagna, che con la Protezione Civile ha sostenuto il finanziamento, e all’impresa, capace e seria che, senza fermarsi neanche ad agosto, ha portato a termine i lavori in poco tempo, consentendoci di riaprire alla partenza dell’anno scolastico”.