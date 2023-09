Sconfitta casalinga, la prima di stagione per i ragazzi di Mister Bigica che allo stadio Ricci si sono fatti superare per due reti a zero dalla Primavera del Milan.

In rete per i rossoneri al 36’ Victor Eletu grazie a una sua conclusione verso porta che si insacca alla sinistra del portiere, mentre a due minuti dallo scadere del tempo regolamentare, il subentrato Francesco Camarda trova il secondo gol.

Tra le situazioni più discusse e discutibili, va di certo segnalato l’atterramento in piena area di Russo a opera del portiere rossonero in uscita al 18’, non ritenuto falloso dal direttore di gara ma decisamente più chiaro nel replay tv.

La partita è stata anche l’occasione di rivedere Emiliano Bigica in panchina dopo due turni di squalifica. Sassuolo che archiviato il macth casalingo con il Milan dovrà ora prepararsi per il quarto turno di campionato che lo vede avversario della Lazio.

