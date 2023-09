CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il fenomeno migratorio “rappresenta una sfida non facile, come vediamo anche dalle cronache di questi giorni, ma che va affrontata insieme. E’ essenziale per il futuro di tutti, che sarà prospero solo se costruito sulla fraternità, mettendo al primo posto la dignità umana, le persone concrete, soprattutto le più bisognose”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus.

Il Pontefice ha ricordato che si recherà a Marsiglia per la conclusione dei Rencontres Mediterraneennes, “una bella iniziativa che si snoda in importanti città del Mediterraneo, riunendo responsabili ecclesiali e civili per promuovere percorsi di pace, di collaborazione e di integrazione attorno al Mare Nostrum con un’attenzione speciale proprio al fenomeno migratorio”.

