Nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate, con addensamenti sui rilievi centro-occidentali a cui saranno associate precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Temperature in lieve aumento, con le minime comprese tra 19 e 22 gradi e le massime tra 27 e 31 gradi. Venti deboli e variabili in pianura, moderati o forti da sud-ovest sui rilievi e fascia collinare. Mare poco mosso.

(Arpae)