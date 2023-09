Immaginate di essere trasportati da una macchina del tempo, catapultati all’alba degli anni trenta in una delle affollatissime Ballroom di Harlem, impossibile? Niente affatto.

Questo sarà stando alle anteprime che trapelano, quello che cui si troveranno di fronte gli ospiti dell’evento previsto per il prossimo 30 Settembre presso il Cineporto dell’Emilia Romagna a Fiorano modenese in via Braida 22-24-26.

Il Cineswing Festival si presenta come una vera e propria data evento per tutti gli appassionati di Lindy hop una danza afroamericana nata proprio ad Harlem e che grazie alla coinvolgente musica e grande energia che sprigionava fu una decisa risposta di vitalità in un periodo di grande depressione.

«Gli anni Venti furono un’epoca di radicali cambiamenti sociali e culturali negli Stati Uniti», racconta Alessandra Stefani, founder di Cineporto dell’Emilia-Romagna. «L’atmosfera unica, di liberazione e ribellione dall’oppressione e dal proibizionismo che si respirava nelle ballroom newyorkesi tra gli anni Venti e Trenta è stata l’ispirazione per creare questo evento, che sarà il primo di una serie di appuntamenti culturali, curati dalla linea editoriale del Cineporto dell’Emilia Romagna.

Invito tutti coloro che abbiano voglia di ballare e, per una notte, fuggire dalla realtà, o che semplicemente siano curiosi di scoprire di più sul “lindy hop”: è molto di più di un ballo di coppia anni Venti, è uno stile di vita, un’eclissi del tempo e dello spazio».

A Fiorano dunque il 30 Settembre dalle ore 21 grazie alla presenza della Hot Sugar Band di Parigi, assoluta leader al livello mondiale della scena swing e tante altre sorprese sarà possibile rivivere quei magici anni. Il Dress code sarà ispirato agli anni 20 mentre i biglietti per partecipare all’evento i biglietti sono disponibili al seguente link: CINESWING Festival | Cineporto dell’Emilia-Romagna