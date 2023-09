Si aggirava nei pressi del supermercato Coop di Strada Sant’Ilario del comune di Montecchio Emilia, dove stava recando disturbo ai clienti ed ai passanti. La condotta molesta ha visto alcuni cittadini chiamare il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della stazione di Sant’Ilario D’Enza. L’uomo, fermato e sottoponendolo a controlli, è stato condotto in caserma in quanto sprovvisto di documenti di identità. Qui è stato accertato che si trattava di un 35enne di etnia africana, senza fissa dimora, sul capo del quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bologna lo scorso 11 settembre scorso avendo il Giudice, su richiesta della Procura del capoluogo felsineo, aggravato la misura cautelare del divieto di dimora a Bologna a seguito di reiterate violazioni.

A seguito di quanto accertato, nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno quindi proceduto all’arresto del 35enne e dato esecuzione all’ordinanza, conducendo l’uomo in carcere. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

