Sono stati consegnati, nel pomeriggio di martedì 19 settembre, i lavori della nuova Palestra che sorgerà nell’area che si trova tra il centro sportivo Il Poggio e l’autostazione delle corriere. Alla consegna dei lavori, avvenuta in Municipio, erano presenti la sindaca di Vignola Emilia Muratori, la responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola ing. Francesca Aleotti, Emiliano Rosa in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato i lavori e l’ing. Roberto Marconi dello Studio Team Project s.r.l a cui è stata affidata la direzione lavori.

I lavori cominceranno, quindi, a brevissimo. Il 1° stralcio dei lavori ha la durata di 310 giorni e prevede la realizzazione dell’edificio con il campo da gioco interno e gli spogliatoi. La tribuna, il magazzino, gli uffici delle società sportive e una piccola palestra al primo piano sono in programma, invece, nel 2° stralcio dei lavori. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di poter consegnare la palestra utilizzabile per le scuole e per le associazioni sportive a settembre del 2024, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025.

I lavori della nuova palestra saranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese, tutte della provincia di Mantova: la capogruppo Mantovagricoltura s.r.l, insieme a Sgarbi Aldino s.r.l e Caem Group S.p.a. L’importo del quadro economico complessivo dei lavori è di 2 milioni e 685mila euro, finanziati da fondi europei per lo Sviluppo e coesione elargiti dalla Regione Emilia-Romagna, da fondi statali derivanti dai Mutui Bei e da fondi del Comune di Vignola.

“Cominciano i lavori di un’opera che risponderà alle pressanti esigenze a più riprese espresse sia dalle scuole che dalle associazioni sportive del territorio – conclude Emilia Muratori – Fin dai primi mesi del nostro mandato, ci siamo messi al lavoro per realizzare una struttura innovativa e funzionale, situata in un’area strategica, a fianco di un Centro sportivo e vicinissima alle scuole. Il rincaro dei materiali, del legno in particolare, ha rallentato l’avvio dei lavori. Ora finalmente, risolte molte delle criticità, prende avvio il cantiere, con l’obiettivo di consegnare la struttura alle scuole e alle associazioni sportive per l’avvio del prossimo anno scolastico e della prossima stagione sportiva”.