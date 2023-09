Un riconoscimento di straordinaria importanza è stato consegnato ai Sindaci di Castelnovo Monti, Enrico Bini, e di Kahla, Jan Schönfeld, oggi a Siracusa: si tratta del Premio dei Presidenti per la cooperazione tra Italia e Germania, dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme al Presidente Federale della Germania Frank-Walter Steinmeier, in visita in Italia in questi giorni.

“È stata una grandissima emozione – afferma Enrico Bini – ricevere questo riconoscimento alla presenza dei due Presidenti: questo premio è alla seconda edizione, ed è stato assegnato a cinque coppie di comuni italiani e tedeschi che hanno attivato progetti di cooperazione. Nel nostro caso è stato inserito tra i premiati un progetto di conoscenza reciproca che mira a rendere protagonisti i ragazzi di entrambi i comuni con incontri online e in presenza, e l’occasione di raccontare il proprio paese attraverso la creatività. Siamo molto orgogliosi di questo progetto, del riconoscimento ricevuto e di questa amicizia nata nella sofferenza, perché dimostra un’evoluzione fondamentale che ha vissuto l’Europa, all’insegna della pace e della fratellanza”.

Nel suo discorso di ringraziamento, Bini ha spiegato: “Kahla e Castelnovo ne’ Monti. I giovani protagonisti del legame che ci unisce è il titolo del progetto che abbiamo costruito insieme. I legami tra Kahla e Castelnovo hanno radici che affondano nel dolore: durante la seconda guerra mondiale, molti nostri concittadini furono deportati per essere utilizzati come manodopera coatta presso la fabbrica sotterranea di armamenti a Kahla. Sette di loro persero la vita: Inello Bezzi, Roberto Carlini, Anselmo e Renato Guidi, Pierino Ruffini, Francesco Toschi, Ermete Zuccolini. Dagli anni ’90, subito dopo la caduta del muro di Berlino (Kahla era nel territorio della Germania Est, ndr) i famigliari delle vittime si sono impegnati per mantenere viva la memoria dei loro cari attraverso numerosi viaggi verso Kahla, ispirando così istituzioni, storici, studenti, associazioni e cittadini di entrambi i paesi a costruire un legame tra le due comunità, come impegno rispetto alla memoria e alla pace. Questo cammino così straordinario è stato sancito ufficialmente con un patto di gemellaggio il cui iter si è concluso nell’aprile 2022 con la firma a Castelnovo”. Ha aggiunto Jan Schönfeld, Sindaco di Kahla: “Come ha ricordato Enrico nel suo intervento, molte famiglie hanno perso i loro cari: da molti anni commemoriamo insieme le vittime del lavoro forzato e della deportazione a Castelnovo Monti il 25 aprile e a Kahla in maggio. Le persone in lutto sono diventate amiche. Celebriamo insieme le feste, ma teniamo alto il legame di amicizia anche nei momenti difficili, come è successo durante la pandemia Covid. Il ricordo del passato deve essere preservato. Il futuro è nelle mani delle giovani generazioni. È così che abbiamo sviluppato un nuovo progetto artistico attraverso il quale far condividere ai ragazzi il loro punto di vista sulla loro città natale, sulla loro regione, sulla loro cultura e il loro stile di vita. Simbolicamente, stiamo passando il testimone a uno sviluppo amichevole e pacifico della nostra Europa”.

I progetti messi in campo per i prossimi mesi seguono tre linee d’azione: una progettazione congiunta tra le scuole; un concorso artistico aperto a tutti i giovani cittadini sul tema Integrazione europea tramite l’arte, che culminerà nell’organizzazione di una mostra; scambi ed esposizione della mostra nei due paesi. Aggiunge l’Assessore ai Gemellaggi di Castelnovo, Lucia Manfredi: “Questo premio è frutto di un grande impegno, di un lavoro dell’Ufficio Relazioni Internazionali, che tengo particolarmente a ringraziare, portato avanti in questa occasione come negli anni recenti. Un lavoro reso possibile anche dalla partnership con il Comitato Gemellatti e che ha visto tanti viaggi di scambio, progetti di collaborazione tra le scuole, le associazioni sportive e di volontariato, che hanno coinvolto Kahla ma anche gli altri comuni gemellati con Castelnovo, Voreppe (Fra) e Illingen (Ger). Come accade ad esempio ogni anno con la Fiera di San Michele: da questo sabato, quando inizierà la 551^ edizione, saranno da noi le delegazioni di tutti e tre i Comuni gemellati, e per Kahla è la prima volta: sarà l’occasione di festeggiare insieme questo riconoscimento così importante”.