La giornata di giovedì 21 settembre della Settimana europea della mobilità è concentrata sugli spostamenti casa – lavoro e casa – scuola.

Alle 7.30 da piazza Maggiore parte Bike to Work, una pedalata mattutina per raggiungere l’Aeroporto su percorso ciclabile in sicurezza. All’arrivo verrà offerta la colazione a tutti i partecipanti. A cura di FIAB Montesole Bike Group, in collaborazione con l’Aeroporto di Bologna.

L’appuntamento per andare a scuola a piedi e in bicicletta è domani mattina tra le 8 e le 8.30, alle fermate di una delle 23 linee Pedibus che sono già ripartite con l’inizio dell’anno scolastico, e in occasione nella Settimana europea della mobilità organizzano una festa del progetto “Bologna a scuola si muove sostenibile”. Lungo i percorsi e gli alunni avranno degli accompagnatori speciali per cominciare la giornata in maniera spettacolare: giocolieri e musicisti.

Al Navile, sarà l’assessore alla Scuola Daniele Ara ad accompagnare la linea Gialla delle scuole Bottego, alle 8.10 in piazza da Verrazzano 1 (vicino alla scuola infanzia); ma partecipano anche altre 5 linee del quartiere. Alle Bombicci, con partenza alle 8 all’angolo di via Saragozza con via Audinot, sarà presente Erika Capasso. La linea Verde delle scuole Ercolani sarà accompagnata dall’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli, con partenza da via Irnerio angolo via del Borgo di San Pietro alle 8.10.

“Bologna a scuola si muove sostenibile” è il progetto del Comune di Bologna a cura di Centro Antartide, per promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e ha coinvolto finora circa 40 scuole della città.

La giornata si chiude al Centro sociale ricreativo culturale Giorgio Costa, di via Azzo Gardino 44, che ospiterà dalle 18 l’aperiquiz sulla mobilità sostenibile. Un gioco aperto a tutti per approfondire le conoscenze sulla mobilità sostenibile, per confrontarsi sulle modalità di spostamento in città e per stimolare il dibattito sulle azioni messe in campo dall’amministrazione bolognese. Una sfida a chi conosce meglio il significato di low emission zone, città 30, case avanzate, bike line e tanto altro.