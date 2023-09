Quanto sono decisive, importanti nel mondo di oggi le cure palliative? Quali sono gli scenari futuri dell’assistenza e della terapia del dolore? A questi e ad altri interrogativi si cercherà di offrire una risposta nell’incontro dal titolo “Delicatamente fragile”, in programma sabato 23 settembre alle 16.30 presso il cortile esterno della Casa residenza per anziani “Sandro Pertini” di Soliera, in via Matteotti 185. Occhi, cuore e voce saranno a cura della dottoressa Monica Bosco, per un’iniziativa organizzata dall’associazione Zero K di Carpi, specializzata nella promozione della cultura delle cure palliative attraverso le forme espressive dell’arte contemporanea.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti. In caso di pioggia, l’iniziativa, che si realizza con il contributo della Fondazione CRCarpi e la collaborazione di Domus Assistenza, si terrà al coperto.