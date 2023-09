L’appuntamento per andare a scuola a piedi e in bicicletta era stamattina tra le 8 e le 8.30, alle fermate di una delle 25 linee Pedibus per arrivare alle 18 scuole che, in occasione nella Settimana europea della mobilità hanno organizzato una festa del progetto “Bologna a scuola si muove sostenibile”. Lungo i percorsi Pedibus, gli alunni hanno avuto accompagnatori speciali per cominciare la giornata in maniera spettacolare: giocolieri, clown, ballerini, musicisti e capoeiristi.

Alla festa hanno aderito 18 scuole con 180 bambine e bambini: al Navile le scuole Bottego, Federzoni, Acri e Grosso; al Porto-Saragozza le XXI Aprile e le Bombicci; al San Donato-San Vitale le Chiostri, Don Bosco e le Mattiuzzi-Casali; al Santo Stefano le scuole Ercolani, Marconi, Fortuzzi; al Savena le scuole Piaget, Viscardi e Padre Marella e al Navile le Mäder.

Bologna a scuola si muove sostenibile è il progetto del Comune di Bologna a cura di Centro Antartide, per promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e ha coinvolto finora circa 40 scuole della città ed è ripartito con l’inizio dell’anno scolastico.