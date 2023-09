Il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, e il sindaco di Bagnolo in Piano, Gianluca Paoli, hanno firmato nei giorni scorsi un Protocollo d’intesa finalizzato alla redazione della progettazione e della realizzazione di una pista ciclabile in via Provinciale Sud che dalla rotatoria di via Gibertoni arrivi al confine con il comune di Reggio così da collegarsi ai percorsi del capoluogo.

Obiettivo dell’intesa tra i due enti è quello di sostenere la candidatura del progetto al Bando per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale pubblicato la scorsa primavera dalla Regione Emilia-Romagna, in modo che possa finanziare il costo della struttura, al momento indicativamente stimato dal Comune di Bagnolo in Piano in 845.000 euro.

Il protocollo impegna la Provincia, tra l’altro, a mettere a disposizione le aree di proprietà interessate dall’opera mediante concessione, a fornire la massima collaborazione nell’ambito delle procedure per ottenere la conformità urbanistica dell’opera e ad espletare le funzioni di stazione appaltante. Da parte sua, il Comune di Bagnolo in Piano s’impegna a svolgere il ruolo di capofila e soggetto attuatore dell’opera, a redigere l’aggiornamento dello studio di fattibilità da candidare al Bando regionale, a curare l’esecuzione dell’opera fino all’avvenuto collaudo e sostenerne la futura manutenzione.

“Entrambi gli enti lavoreranno dunque insieme, unendo le rispettive professionalità, con l’obiettivo comune di migliorare la sicurezza stradale, i servizi e la vivibilità del territorio candidando al Bando regionale un’opera che permetta di estendere fino al territorio di Reggio Emilia le ciclabili che il Comune di Bagnolo in Piano ha già realizzato o sta progettando”, spiegano il presidente Zanni ed il sindaco Paoli. A Bagnolo, infatti, è già disponibile un tratto di ciclabile in via Provinciale Nord ed il Comune ha in fase di progettazione, e finanziato, un ulteriore tratto in via Provinciale Sud, dall’incrocio con via Marconi fino all’incrocio con via Ariosto, parte del progetto complessivo di collegamento. Al Bando regionale sarà sottoposto un ulteriore tratto su via Provinciale Sud – per il quale il Comune ha già effettuato lo studio di fattibilità – che da via Ariosto arrivi fino al ponte sul canale Tassone, al confine con Reggio Emlia, e che interessa l’intersezione a rotatoria con la Sp 47 (via Gibertoni). In questo modo, ciclisti e pedoni potrebbero raggiungere la ciclabile del Comune di Reggio Emilia in fase di progettazione che raggiunge il vicino stabilimento Ognibene Power in via Enzo Ferrari, finanziata dal Pnrr, attraverso una passerella sul canale Tassone: opera che potrà essere al centro di un futuro accordo con il Comune di Reggio Emilia, che nel suo Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) già prevede il collegamento con Bagnolo in Piano.