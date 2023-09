Quella della integrazione e sicurezza dei sistemi informativi è una delle sfide più difficili che il mondo del lavoro è chiamato ad affrontare al giorno d’oggi. Il fenomeno della digitalizzazione investe tutti i settori e tutte le fasi dei processi produttivi, amministrativi, di promozione e di vendita. Ed è proprio da un’approfondita analisi delle necessità delle aziende del territorio che nasce la proposta formativa di FITSTIC, l’ITS Academy che in Emilia-Romagna si occupa della realizzazione di corsi biennali post-diploma professionalizzanti, ideati e sviluppati per trasmettere le competenze fondamentali nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, offrendo l’opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Basti pensare che la percentuale di successo nell’ingresso nel mondo del lavoro dei diplomati FITSIC si attesta sopra l’80% entro un anno dal diploma, con picchi del 90% di occupati per il corso di sviluppo software web e cloud, che ha grandi affinità con quello proposto a Reggio-Emilia.

IL CORSO IN PARTENZA

In quest’ambito si colloca il corso che a Reggio Emilia formerà, nei prossimi due anni, 25 nuovi specialisti in grado di lavorare principalmente in aziende fornitrici di servizi informatici, e in qualsiasi azienda di media- grande dimensione che voglia migliorare i propri processi interni attraverso lo sviluppo di sistemi ICT. Il Tecnico superiore esperto nell’integrazione e sicurezza dei sistemi informativi, infatti, si occupa dell’integrazione di infrastrutture anche molto eterogenee tra loro, al fine di creare un ambiente informativo unico, funzionale e adatto al tipo di azienda di riferimento. Il suo principale compito consiste nel far dialogare correttamente e in sicurezza diversi apparati, tecnologie, software e hardware, ovvero componenti virtuali e componenti fisici di un sistema. Dopo aver frequentato il corso, saranno disponibili sul mercato del lavoro 25 tecnici con un’approfondita conoscenza di strumenti di automazione, di linguaggi per la creazione ed implementazione di software, di scripting, sicurezza informatica, cloud computing, analisi dei dati, e in generale di tutto ciò che aumenta la produttività delle operazioni di ambito informatico.

Il percorso formativo è finanziato dalla regione Emilia-Romagna con fondi europei, ed è dunque pressoché gratuito per gli studenti (è prevista una quota di partecipazione di 200€ per l’intero biennio). L’attività didattica avrà inizio entro il mese di ottobre 2023. Le lezioni saranno ospitate presso la sede IFOA di Via Gianna Giglioli Valle, 11. Sono previste 2.000 ore di attività didattica, di cui 40% (800 ore) di stage in aziende del settore di riferimento, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze previste e per favorire l’occupazione degli allievi al termine del biennio. Iscrizioni entro il 16 ottobre 2023 sul sito fitstic.it.

LE DICHIARAZIONI

“Riteniamo che la formazione dei ragazzi in ambito digitale sia fondamentale per supportare i soggetti economici del nostro territorio in questo delicato momento di rivoluzione dei processi aziendali, che sta coinvolgendo tutti i settori a tutti i livelli. – È il commento del Presidente di FITSTIC, Gaudenzio Garavini -. Dal canto nostro, mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la nostra fitta rete di relazioni instaurate negli anni sul territorio per garantire ai ragazzi che sceglieranno la nostra proposta un altissimo livello formativo e un’altrettanta elevata percentuale di successo nell’ingresso nel mondo del lavoro.”

“La sicurezza dei dati e delle infrastrutture informatiche delle aziende del nostro territorio è un tema sempre più di rilievo e questo soprattutto oggi che l’integrazione fra il mondo fisico e il mondo digitale è diventato per tante imprese un elemento per investimenti strategici importanti. Ma tutti i processi di innovazione e in particolare quelli legati alla transizione digitale, devono essere presidiati e governati da professionisti con competenze adeguate. IFOA, che da oltre trent’anni forma ragazzi diplomati sulle tecnologie informatiche e digitali anche in collaborazione con le più grandi aziende informatiche del mondo (IFOA è CISCO Networking Academy dal 1999), porta tutta la sua competenza ed esperienza nella ITS Academy FISTIC, di cui orgogliosamente facciamo parte, per lanciare per la prima volta su Reggio Emilia un percorso formativo biennale ITS in ambito digitale”, è quello che dichiara Umberto Lonardoni, Direttore Generale di IFOA.

“Questo corso rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di IFOA e FITSTIC di stare al passo con un settore in continua mutazione e dare una risposta concreta alle esigenze delle aziende del territorio. Il mercato del digitale è in crescita e pervasivo – commenta Agostino Vertucci, co-founder e CEO di Errevi System – e le competenze ne sono il pilastro fondante. L’inserimento nel mercato del lavoro di nuovi professionisti con abilità immediatamente spendibili rappresenta un valore aggiunto strategico.”