Dalle prime ore del pomeriggio, la Compagnia Carabinieri di Modena e gli Agenti della Polizia Locale hanno eseguito uno dei ricorrenti servizi straordinari di controllo del territorio nella zona sud della città, nei pressi e all’interno del residence di via delle Costellazioni.

Il servizio, al quale ha partecipato anche l’Unità Cinofila in forza al Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale, ha consentito di approfondire gli accertamenti in alcune camere del residence, in una delle quali, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento.

Quattro persone sono state accompagnate in caserma per le operazioni di foto-segnalamento e tre denunciate per ricettazione, poiché trovate in possesso di abiti ancora forniti del dispositivo antitaccheggio. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso, anche in ordine alla posizione dei numerosi stranieri identificati, in gran parte regolari sul Territorio nazionale.

Il servizio rientra nelle attività predisposte in coordinamento con la Prefettura di Modena, in piena attuazione del Patto Modena Sicura.