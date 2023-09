Venerdì 29 settembre: NOTTE DEI RICERCATORI

EduIren, forte di un rapporto di collaborazione che dura da anni, è stata coinvolta da Unimore per l’edizione 2023 della Notte dei ricercatori presso le Reggiane Parco Innovazione – Tecnopolo.

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Il tema dell’edizione è “Comunità sostenibili: servizi, scuole e territori disegnano il futuro” e sarà declinato in diversi modi:

RisparmiaREnergia – Un percorso sull’efficienza energetica progettato da Iren Smart Solutions e Fondazione REI, visitabile al Padiglione 19 – accesso libero accompagnati da esperti di Iren Smart Solution

Banchi di assaggio dell’acqua – Studenti delle classi 5^ del Liceo delle Scienze Applicate “Pascal” di Reggio Emilia per scoprire la qualità dell’acqua che beviamo e presentazione del progetto Multipliers in cui Eduiren è partner– accesso libero

L’Innovazione in Iren – slideshow di tutti i progetti finanziati e sostenuti da Iren Innovazione attraverso collaborazioni con Università, Centri di Ricerca, Poli d’innovazione e Startup ad alto potenziale

Talk – testimonianze

Mauro Pergetti, Responsabile Impianti Iren Ambiente parlerà di “Come passare dal rifiuto umido di casa a biometano attraverso batteri, ingegneria e chimica” esponendo l’esperienza maturata presso gli impianti di Iren Ambiente.

Matteo Gandolfi, Iren Smart Solution “Sviluppo Tecnico Comunità Energetiche”, parlerà di Comunità Energetiche e discariche: energia per le imprese del quartiere SPIP di Parma – Iren Smart Solution

Sabato 30 settembre “FUORIREMIDA”, UNA FESTA PER TUTTI CON I MATERIALI DI REMIDA

EduIren è tra i protagonisti al “Fuoriremida” che si tiene sabato 30 settembre 2023, dalle ore 15 alle 18, nella sede di Remida – Centro di riciclaggio creativo di via Verdi 24 a Reggio Emilia, un’occasione di sensibilità ecologica aperta a tutta la cittadinanza per sperimentare e prendersi cura di oggetti e materiali, salvati dallo smaltimento.

Per questa festa di Remida, progetto che ha come fondatori Iren assieme a Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia e Fondazione Reggio Children, EduIren promuove la campagna presentata all’ultima edizione del Salone del libro di Torino “I capolavori del climate change”, alcuni best seller della letteratura rivisitati in chiave sostenibile.

Fuoriremida è una giornata di festa aperta a tutte e tutti in cui materiali speciali, inconsueti, saranno per la prima volta messi a disposizione anche di privati e di chiunque voglia prendersene cura, a casa o a scuola o nelle proprie attività socioeducative. Il Centro sarà aperto alle visite libere, mentre nel parco davanti a Remida sarà aperta la Bacheca di quartiere con attività di giardinaggio, workshop ed esplorazioni. Sarà possibile portare libri e scambiarli con altri grazie a Salvato da Remida.

Eduiren è il settore educational del Gruppo Iren, dedicato alla declinazione della sostenibilità a 360° e per tutti. Dal 2015 promuove iniziative e progetti didattici sui temi della transizione ecologica, della sostenibilità e della gestione virtuosa delle risorse, in collaborazione con le scuole, le associazioni, gli enti locali, i cittadini e in sinergia con il territorio.

