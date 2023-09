L’onorevole Lucia Albano, sottosegretario al MEF, ha visitato nella mattinata di oggi Cersaie, il Salone internazionale della ceramica per l’edilizia e l’arredobagno, che ha aperto a Bologna lunedì scorso 25 settembre e che chiuderà domani, venerdì 29.

Accompagnata dal Presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, l’esponente del Governo ha visitato diversi stand della fiera incontrando i titolari delle aziende ed approfondito alcune delle tematiche di maggior interesse per il settore.

Al centro degli incontri negli stand della fiera l’assoluta necessità di dare certezza e prevedibilità alla legislazione fiscale per consentire gli investimenti, che assicurano la competitività dei prodotti Made in Italy sui mercati internazionali ed il mantenimento dell’occupazione di qualità nei territori.

Tra le deleghe gestite dal sottosegretario Lucia Albano figurano quelle relative agli investimenti pubblici e privati – per quanto di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – quali la valorizzazione del patrimonio pubblico e quelli in materia di green new deal, il PNRR, gli interventi in materia di dissesto idrogeologico e la ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma.