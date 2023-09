Domenica 1° Ottobre, alle 17:00, in via Cimabue 12 a Fiorano Modenese, si svolgerà l’inaugurazione della sezione Distretto Ceramico dell’Associazione Aut Aut Modena Aps. L’importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno delle numerose famiglie del territorio, che vivono quotidianamente l’autismo di un figlio o di un proprio congiunto.

Come noto l’autismo, non solo nel nostro territorio, costituisce un’emergenza allarmante, con diagnosi in continuo aumento e necessità di interventi strutturati e specifici per le persone che ne soffrono.

Il 1° Ottobre, dunque, verrà festeggiata l’associazione e illustrato il programma annuale delle attività associative. Sarà poi l’occasione per ringraziare pubblicamente le Istituzioni che ogni giorno sono al fianco all’associazione, dimostrando sincero sostegno alle famiglie del territorio.

Interverranno Stefania Vicini, Dirigente medico Neuropsichiatra Infantile Distretto Ceramico; Maria Cristina Plessi, Dirigente Ufficio di Piano Unione Comunale del Distretto Ceramico; Francesco Tosi, Sindaco Comune di Fiorano; Morena Silingardi, Comune di Fiorano, Vicesindaco e Assessore alla Cultura; Luca Busani, Comune di Fiorano Modenese, Assessore politiche educativo-scolastiche, politiche sociali, del lavoro e della salute, politiche giovanili; Sharon Ruggeri, Comune di Sassuolo Assessore alle politiche sociali, sport, giovani, pari opportunità; Daniela Ottolini, Comune di Maranello, Assessora Lavoro e formazione, servizi sociali, Europa; Marco Biagini, Comune di Formigine, Assessore Cultura, Biblioteca e Castello, Centri storici, Qualità urbana, Sport e Nuove opportunità per i giovani.