Tornano da domenica 1 ottobre fino al 30 aprile 2024 le misure per la qualità dell’aria già previste dal PAIR 2020 – Piano Aria Integrato Regionale per la lotta allo smog.

L’obiettivo è ridurre le emissioni degli inquinanti più critici: pm10, biossido di azoto.

Leggi l’ordinanza del Comune di Bologna.

Tutte le informazioni sulle misure, le deroghe e i percorsi consentiti:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/misure-qualita-aria

Misure strutturali

Dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli benzina fino a euro 2 compreso, diesel fino a euro 4 compreso e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli benzina-metano e benzina-gpl fino a euro 1.

Possono sempre circolare i mezzi elettrici, ibridi e quelli che viaggiano con almeno 3 persone a bordo, se omologati per 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati per 2 o 3 posti a sedere (car pooling).

Via libera anche ai trasporti specifici o per usi speciali e ai mezzi in deroga, tra cui quelli di lavoratori turnisti, per chi si sposta per motivi di cura, assistenza o emergenza, per chi accompagna bambini a scuola o per nuclei con Isee annuo fino a 19 mila euro (potrà circolare un singolo guidatore).

Gli autoveicoli dotati di sistema move-in possono circolare dal lunedì al venerdì, secondo le disposizione presenti nella specifica ordinanza.

A Bologna, le misure strutturali sono sospese nei giorni festivi di: mercoledì 4 ottobre, mercoledì 1 novembre, venerdì 8, lunedì 25 e martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1 gennaio, lunedì 1 aprile e giovedì 25 aprile 2024.

Domeniche ecologiche

Nelle domeniche ecologiche, quattro al mese stabilite dalle singole ordinanze comunali, valgono le limitazioni strutturali previste dal lunedì al venerdì. Per il Comune di Bologna tutte le domeniche sono ecologiche, eccetto: 1 ottobre, 24 dicembre, 31 dicembre e 31 marzo

Misure emergenziali: quando scattano

Le misure emergenziali scattano quando le verifiche di Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ogni lunedì, mercoledì, venerdì, indicano il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 per tre giorni consecutivi da quello di controllo. Le misure emergenziali sono valide dal giorno successivo a quello di controllo fino al giorno di verifica seguente. Il Bollettino è reso disponibile entro le 11 su www.liberiamolaria.it



Le misure emergenziali comportano lo stop dalle 8.30 alle 18.30 anche dei diesel euro 5 e precedenti, oltre ai veicoli a benzina euro 2 e precedenti, gpl/benzina e metano/benzina euro 1 e precedenti, ciclomotori e motocicli euro 1 e precedenti

Ricordiamo che per informare i cittadini quando scattano le misure emergenziali la Città metropolitana ha attivato il servizio gratuito di alert sms o mail

È inoltre disponibile l’app Che Aria è, sviluppata dalla Fondazione Innovazione Urbana, per avere un’informazione semplice e costante sullo stato della qualità dell’aria, ricevere suggerimenti e consigli sui comportamenti corretti che riducano l’impatto dell’inquinamento atmosferico e i rischi per la salute.