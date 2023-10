Sono oltre 200 i cacciatori controllati dalla Polizia provinciale, in occasione della giornata di apertura della caccia alla selvaggina stanziale che si è svolta domenica 1 ottobre con una buona affluenza, soprattutto in collina e pianura; la caccia alla selvaggina stanziale, come lepri e fagiani, coinvolge quasi tre mila 200 cacciatori modenesi, oltre a quelli provenienti dalle altre province.

Le sei pattuglie di agenti provinciali, coadiuvate coadiuvate da nove pattuglie di guardie volontarie del raggruppamento della vigilanza faunistico venatoria e in stretta sinergia con i carabinieri forestali, impegnati con tre pattuglie messe a disposizione dal colonnello Guerrini comandante provinciale, hanno garantito il controllo di tutto il territorio provinciale.

Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale «la prima giornata di caccia si è svolta regolarmente con un sostanziale rispetto delle norme stabilite dal calendario venatorio. Le sanzioni emesse sono state in tutto tre, per il mancato utilizzo dell’indumento ad alta visibilità, per la mancanza della distanza da strade e abitazioni e per il superamento del numero di cani consentiti. Le zone in cui sono state comminate le sanzioni sono state nella bassa, nel carpigiano e a Fiorano Modenese. Nella giornata, inoltre, sono arrivate alla sala operativa 25 chiamate, che abbiamo preso in carico e verificato».

Al numero 059 209525, a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 18,30, per segnalare eventuale irregolarità, sono arrivate una trentina di chiamate, in buona parte dovute alla preoccupazione dei cittadini sul rispetto delle distanze di sicurezza.

La Polizia provinciale ricorda che il mancato rispetto della distanza di sicurezza di 150 metri tra le postazioni e 150 metri dalle zone di protezione e ripopolamento e raccomanda l’uso degli zimbelli e dei richiami consentiti dalle norme. Nel calendario venatorio, disponibile nel sito della Regione, sono elencate tutte le limitazioni ai carnieri e alle zone, le specie cacciabili e le modalità di caccia.