Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di uno dei controlli serali nei parchi e nelle altre aree verdi pubbliche cittadine, hanno controllato un 50enne che è stato trovato in possesso di quasi due grammi di “cocaina”. L’uomo è stato pertanto segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Tale servizio rientra nella più ampia pianificazione delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena nei quarantasette comuni della provincia.