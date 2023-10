Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale per l’Italia Centro Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, ha fatto visita ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. t. ST Filippo Ivan Bixio.

L’Autorità, accompagnata dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, è stata accolta presso la caserma “Gen. Achille Borghi”. Dopo gli onori militari, il Generale Cuneo ha incontrato una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado in servizio nella provincia di Reggio Emilia, ai quali ha rivolto un saluto, manifestando il proprio plauso per l’impegno profuso sul territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i risultati conseguiti nei diversificati ambiti operativi della missione istituzionale del Corpo.

Presenti all’incontro anche i delegati dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia delle Sezioni della provincia, a riprova del consolidato e sentito legame instaurato tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo.

Successivamente, insieme ai Comandanti dei Reparti della provincia e agli ufficiali, l’Autorità ha assistito ad un briefing illustrativo, tenuto dal Comandante Provinciale, nel corso del quale sono state illustrate le peculiarità del tessuto sociale, economico e produttivo della provincia reggiana e le principali attività in corso, mirate a fronteggiare le condotte a particolare connotazione fraudolenta e maggiormente pericolose per le risorse pubbliche, quali le frodi all’I.V.A., le indebite compensazioni di crediti fittizi, il sommerso nel mondo del lavoro, lo sfruttamento di manodopera, le violazioni in materia di spesa pubblica, con particolare riguardo ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché al contrasto alla criminalità organizzata.

Al termine dell’incontro, il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo ha rivolto ai finanzieri della provincia parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti operativi, sottolineando come gli stessi rappresentino conferme tangibili dell’operato svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle che operano sul territorio della Provincia di Reggio Emilia nell’adempimento della propria missione istituzionale.