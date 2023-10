Da sabato 1 ottobre a sabato 8 ottobre 2023 in tutto il mondo si celebra la ventinovesima Settimana per l’Allattamento materno (Sam) promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare sull’importanza e il valore di questa pratica.

Il tema di quest’anno è “Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Il focus è posto sull’importanza di istituti quali il congedo retribuito, il sostegno sul posto di lavoro e le nuove normative sulla genitorialità.

A partire dalle istituzioni pubbliche e private siamo tutti chiamati ad aumentare la consapevolezza su quanto sia importante facilitare ambienti favorevoli all’allattamento, ognuno secondo il proprio ruolo. Da qui lo slogan di questa edizione: “Allattare è … un gran lavoro!”

L’allattamento è uno strumento decisivo per realizzare le strategie di sviluppo sostenibile, specialmente in questa fase post-pandemica, fornisce vantaggi dal punto di vista nutritivo, garantisce la sicurezza alimentare e riduce le disparità non solo fra i diversi paesi ma all’interno di ogni paese.

L’allattamento favorisce l’attaccamento tra madre e figlio indipendentemente dal contesto e garantisce la sicurezza alimentare a partire dai primi momenti di vita, beneficio che si ripercuote sull’intera famiglia.

Il programma delle iniziative della nostra provincia è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso da enti e istituzioni, tra questi la Provincia e il Comune di Reggio Emilia, Biblioteche, Musei Civici, Centro per la Famiglia, Consigliera di parità Provinciale, Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia, Farmacie comunali riunite (Fcr), Reggio Children, associazione La Cova, Federazione italiana Medici Pediatri, Associazione Culturale Pediatri, Nati per Leggere, Nati per la Musica, Unicef Reggio Emilia, Soroptimistclub Reggio Emilia.

Il programma a Reggio Emilia

Venerdì 6 ottobre, ore 18:00, Chiostri della Ghiara

La fine dell’allattamento: un passaggio da vivere e decidere insieme, a cura di Marianna Garsi Ostetrica nell’ambito di FEEDING TIME, CIO’ CHE NUTRE – La Cova in Festa

Sabato 7 ottobre, ore 10:00, Centro sociale La Mirandola, via Fratelli Bandiera

Letture a cura delle Galline Volanti e a seguire INAUGURAZIONE SPAZIO dedicato Baby Pit Stop in collaborazione con il Tavolo allattamento e diritti di genitorialità

Sabato 7 ottobre, ore 16:30, Palazzo dei Musei, spazio CLAB, Via Spallanzani, 1

Allattare è … un gran lavoro! – workshop rivolto alle famiglie.

Incontro laboratorio rivolto alle famiglie e alla cittadinanza per raccogliere esperienze, aspettative, criticità e bisogni relativi alla nostra comunità. In collaborazione con il Tavolo interistituzionale per l’allattamento materno ed i diritti di genitorialità di Reggio Emilia. Coffee break offerto dall’associazione CuraRE ONLUS

Domenica 8 ottobre, ore 10–13, Set Fotografico presso Baby Pit Stop a cura della fotografa Alessandra Rossi

Sino a venerdì 6 ottobre: letture nelle biblioteche comunali della città

Il programma in provincia

30 settembre – 7 ottobre 2023

IL Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia in collaborazione con le ostetriche di Latte e Coccole e le Biblioteche comunali promuove letture dedicate ai futuri e neo genitori.

Giovedì 5 ottobre, ore 17 letture alla Biblioteca comunale “Sognalibro” di Casalgrande

Sabato 7 ottobre, ore 10.45 letture alla Biblioteca comunale Salvemini di Scandiano

Sabato 7 ottobre, ore 10:30 all’Ospedale S. Sebastiano di Correggio

“Allattamento e lavoro” ne parliamo con Valentina Zanin, ostetrica Salute Donna Correggio e Roberta Losi, psicologa del Centro per le Famiglie di Correggio

Sabato 7 ottobre, ore 10:00 alla Pineta Monte Bagnolo a Castelnovo ne Monti

Riflessioni e letture itineranti con le ostetriche di Latte e Coccole in collaborazione con il Centro delle Famiglie e la Biblioteca “R.Crovi”.

Sino al 7 ottobre a Montecchio “Da mamma a mamma” raccolta ed esposizione di consigli e suggerimenti sul tema allattamento e ritorno al lavoro in allattamento

Sabato 7 ottobre, ore 10:00 alla Casa di Comunità Spreafico di Montecchio proiezione del film “I nove mesi dopo”. In contemporanea letture per i più piccoli da parte dei volontari di “Nati per leggere”. A seguire confronto sul tema con pediatra, ostetrica e operatrice Centro per le famiglie.

Sabato 7 ottobre, ore 10:00 al Palazzo ducale di Guastalla proiezione del film “I nove mesi dopo” con la presenza della regista Maria Grazia Contini in collaborazione con il Centro per le Famiglie.

Sabato 7 ottobre, ore 10 alla Biblioteca comunale di Scandiano, incontro sul tema “Tutela dell’allattamento al rientro al lavoro” con i rappresentanti della Camera del Lavoro, le ostetriche di Latte e Coccole e il coordinamento pedagogico.