Il gruppo organizzatore commenta: “Questo circuito è nato sulle ceneri che il covid ha lasciato nel mondo podistico modenese/reggiano – commentano Andrea Baruffi, Emilio Mori, Luca Taroni , Sonia del Carlo e Vidmer Costi – partito con l’obiettivo di unire le forze per sostenere la partecipazione alle gare, oggi è divenuto una realtà importante che mette insieme 5 delle più belle gare del territorio. Ringraziamo i volontari, gli atleti e Macron che ci sostiene con i premi”.

In un periodo storico in cui tutte le manifestazioni podistiche competitive segnano un meno, il circuito il circuito F.R.R. ha avuto un importante incremento di iscritti. Questo a conferma del fatto che la qualità delle gare, la bellezza dei percorsi e la perfetta armonizzazione da cui è composto il circuito ottiene un parere favorevole da parte dei podisti Emiliano Romagnoli. Per entrare in classifica basta partecipare a 4 delle 5 gare in calendario. Ricordiamo velocemente il criterio con cui vengono assegnati i punti: il punteggio rispecchia il piazzamento ottenuto in classifica. A titolo di esempio: se un atleta arriva decimo otterrà 10 punti, se arriva primo ne otterrà 1.

I commenti degli atleti sono unanime: piace la genuinità che si respira alle gare, l’attenzione ai particolari da parte degli organizzatori, i luoghi unici in cui si sviluppano le gare come il Novisad di Modena, il Vertical sulle colline di Ospitaletto o i vigneti della Staffetta di Borzano. Il comitato organizzatore sta già lavorando alla terza edizione e promette già diverse novità!

Ecco i vincitori.

MASCHILE

1° a 51 pt.

DAVOLI FEDERICO 1986 UISP PODISTICA CORREGGIO A.S.D.

2° a 55 pt. POGGI FABIO 1977 UISP SAN VITO POL. A.S.D.R.C. E.T.S

3° a 75 pt.RINI GIUSEPPE 1981 UISP G.P. AVIS NOVELLARA

4° a 103 pt.

TONI FABIO 1978 UISP A.S.D. SPORTINSIEM

5° a 105 pt.

RIVI CLAUDIO 1978 UISP A.S.D. SPORTINSIEME

6° a 111 pt.

CAPARRUCCI MAURO 1971 FIDAL POD. FORMIGINESE

7° a 146 pt.

IORIO PIETRO 1979 UISP G.P. AVIS NOVELLARA

8° parimerito a 172 pt.

PEZZONI ARONNE 1980 UISP UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS

SALICI MIRCO 1984 UISP TEAM MUD & SNOW ASD

10° A 203 PT.

BOZZOLI GIOVANNI 1984 UISP CASTELFRANCO POL. ASD APS

FEMMINILE

1ª con 16 pt.

ALFIERI ROSA 1970 UISP CIRCOLO MINERVA ASD

2ª a parimerito a 48 pt.

MALVOLTI ELENA 1979 UISP A.S.D. SPORTINSIEME

PAGANI ILENIA 1976 UISP CIRCOLO MINERVA ASD

4ª a 68 pt.

PEDRELLI FEDERICA 1976 UISP CIRCOLO MINERVA ASD

5ª a 91 pt.

PIGONI CARMEN 1963 FIDAL ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD

6ª a 104 pt

BERNINI PAOLA 1964 FIDAL A.S. LA FRATELLANZA 1874

I numeri delle gare:

217 arrivati – 5MILA DEL NOVISAD + 161,45% rispetto al 2022

228 arrivati – 10MILA DELLA BILANCIA + 28,09% rispetto al 2022

190 arrivati – VERTICAL OSPITALETTO + 77,57% rispetto al 2022

170 arrivati (85 coppie) – LA STAFFETTA DI BORZANO + 51,79% rispetto al 2022

299 arrivati – MEZZA DI CORREGGIO + 34,68% rispetto al 2022

Le società organizzatrici del circuito sono: Polisportiva Campogalliano (MO), Podistica Formiginese (MO), Polisportiva Borzanese (RE), Podistica Correggio (RE)