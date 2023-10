“La media mensile di Bonus Trasporti utilizzati nella provincia di Modena per il servizio di trasporto pubblico di Seta nel 2023 ammonta a 2.377, quindi si può stimare che l’esaurimento dei fondi del sostegno penalizzi oltre 2.300 abbonati modenesi per ciascuno dei mesi rimasti scoperti”.

Lo ha detto l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 5 ottobre rispondendo all’interrogazione della consigliera Francesca Fabbri del Pd sui costi del trasporto pubblico per studenti e lavoratori. La consigliera ha evidenziato che il bonus Tpl introdotto dal Governo Draghi nel 2022 è stato confermato dal Governo Meloni, ma con risorse inferiori. Ha quindi chiesto quanti modenesi hanno beneficiato del bonus Tpl, quante richieste sono state soddisfatte a fronte di quelle totali negli anni 2022 e 2023, e “a quanto ammonta per gli studenti il costo dell’abbonamento a prezzo pieno e a prezzo scontato dal bonus”.

L’assessora ha spiegato che il Bonus trasporti è stato istituito a maggio 2022 con il Decreto Aiuti, ha visto un finanziamento complessivo di 180 milioni di euro e la piattaforma online per il rilascio dei buoni è stata attivata dall’1 settembre al 31 dicembre 2022. “L’attuale Governo – ha proseguito – ha riproposto il Bonus anche per l’anno 2023, finanziando la misura con 100 milioni di euro e introducendo una differente soglia di reddito massimo per i beneficiari (dai precedenti 35 mila euro agli attuali 20 mila euro di Isee), riducendo significativamente la platea dei potenziali utilizzatori. La piattaforma è stata riattivata a partire dal 17 aprile 2023 e, in virtù delle somme complessivamente disponibili, sono stati emessi bonus fino al mese di luglio, mentre dall’8 agosto è stata sospesa l’emissione dei bonus. A settembre la piattaforma è stata riattivata per consentire il rilascio dei Bonus disponibili in base alle risorse liberatesi a seguito dei mancati utilizzi di agosto, ma le risorse sono andate esaurite nell’arco di un’ora”.

Filippi ha quindi riportato qualche dato: nei quattro mesi del 2022 tutte le richieste sono state soddisfatte e il numero dei beneficiari sono stati 11.771, per complessivi 671 mila 140 euro (in particolare in settembre sono stati utilizzati 2.989 Bonus, in ottobre 3.208, in novembre 2.851 e in dicembre 2.723). Nel 2023, dal 17 aprile al 31 agosto i beneficiari sono stati 10.685 per complessivi 597 mila 461 euro (in particolare in aprile sono stati utilizzati 2.263 Bonus, in maggio 2.654, in giugno 2.342 e in luglio 2.248, mentre in agosto sono stati utilizzati 1.178 buoni).

L’assessora ha poi evidenziato che, con l’abbassamento della soglia di reddito massimo, “la platea dei soggetti beneficiari del Bonus 2023 rispetto al Bonus 2022 è stata ridotta e complessivamente il numero medio degli utilizzatori è sceso da 2.943 nel 2022 ai 2.377 del 2023”.

Filippi ha infine ricapitolato i costi del trasporto pubblico precisando che “Seta non prevede una generica tariffazione per studenti, ma applica tariffe agevolate per i giovani fino a 26 anni di età, oltre a ulteriori riduzioni per specifiche categorie, come gli studenti di UniMoRe e gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori in possesso dei requisiti per accedere all’iniziativa regionale Salta Su!”.

Per l’abbonamento annuale la tariffa Under 27 per il servizio urbano di Modena ammonta a 240 euro e, con il Bonus del valore massimo di 60 euro, la tariffa scontata è pari a 180 euro. Per l’abbonamento mensile la tariffa per il servizio urbano è pari a 32 euro e, con il Bonus del valore massimo di 32 euro, il costo dell’abbonamento viene azzerato. Grazie al contributo di Seta e UniMoRe, inoltre, gli iscritti ai corsi di laurea triennali o magistrali attivati a Modena e Reggio Emilia possono usufruire di un abbonamento annuale urbano al costo di 140 euro (120 per le matricole) e, con il Bonus del valore massimo di 60 euro, la tariffa scontata era pari a 80 euro (60 per le matricole). Il costo dell’abbonamento annuale Under 27 viene applicato solo agli utenti che non sono in possesso dei requisiti per accedere all’iniziativa regionale “Salta Su!”, finanziata complessivamente con circa 25 milioni di euro, che prevede anche per l’anno scolastico 2023-2024 l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale per tutti gli studenti under 14 (senza alcun limite di reddito) e per gli studenti delle scuole superiori (con Isee familiare annuo fino a 30 mila euro).