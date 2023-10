Come già annunciato in precedenza, il Cinema Teatro Astoria – dopo l’intervento di riqualificazione energetica – sta per riaprire i battenti! E prima che prenda avvio la stagione teatrale vera e propria, è previsto un evento inaugurale di riapertura domenica 15 ottobre, alle ore 10.45, alla presenza di Romano Prodi. L’ingresso è libero e gratuito.

Già Premier e presidente della Commissione europea, il professor Prodi darà corpo a una conferenza intitolata “Il mondo sottosopra” e incentrata sull’attuale situazione geopolitica ed economica mondiale. Si tratta di un incontro organizzato dal Rotary Club di Sassuolo – nella persona di Luigi Giuliani – e dal comitato Fiorano in Festa, con la collaborazione di Confindustria Ceramica e il patrocinio dello stesso Comune fioranese.

Romano Prodi da anni viene invitato in molte università del mondo per le sue conoscenze in fatto di economia e politica, per cui la sua presenza darà molto lustro all’inaugurazione dell’Astoria. Inoltre si soffermerà sul nostro Distretto ceramico, essendone sempre stato un osservatore attento. La lezione del professore sarà preceduta da un breve intervento di Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica, e del presidente del Rotary di Sassuolo dott. Felice Di Palma.